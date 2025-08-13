Attività principali:

-Eseguire interventi di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria su impianti e macchinari industriali

-Diagnosi guasti e riparazioni in tempi rapidi per garantire la continuità produttiva

-Sostituzione, montaggio e registrazione di componenti meccanici

-Collaborazione con il team di manutenzione per miglioramenti e ottimizzazione delle macchine

-Compilazione schede di intervento e rispetto delle procedure di sicurezza

Requisiti richiesti:

-Esperienza pregressa nella manutenzione meccanica di impianti industriali

-Capacità di lettura di schemi meccanici e disegni tecnici

-Competenze nell’uso di utensili e macchinari da officina

-Buona manualità, precisione e problem solving

-Disponibilità a lavorare su due turni (mattina e pomeriggio)

Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi

Si offre:

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto

-Formazione specifica su impianti e processi aziendali

-Ambiente di lavoro professionale e strutturato

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391