La risorsa si occuperà di:
-Realizzazione, assemblaggio e montaggio di strutture metalliche e carpenteria pesante/leggera
-Lavorazioni di taglio, piegatura e saldatura (a filo, ad elettrodo, TIG)
-Installazione di cancelli, parapetti, scale e componenti metallici in cantiere
-Lettura di disegni tecnici e utilizzo di macchine utensili da officina
-Controllo qualità del lavoro svolto e rispetto delle norme di sicurezza
-Requisiti richiesti:
-Esperienza comprovata come fabbro o carpentiere metallico
-Capacità di saldatura e utilizzo di attrezzature per la lavorazione dei metalli
-Buona manualità, precisione e autonomia operativa
-Conoscenza base del disegno tecnico
-Disponibilità a trasferte in giornata nei cantieri dell’azienda
-Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi
Si offre:
-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, finalizzato all’inserimento diretto
-Retribuzione commisurata all’esperienza
-Possibilità di crescita professionale all’interno di un’azienda solida e in espansione
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
