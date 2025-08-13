La risorsa si occuperà di:

-Realizzazione, assemblaggio e montaggio di strutture metalliche e carpenteria pesante/leggera

-Lavorazioni di taglio, piegatura e saldatura (a filo, ad elettrodo, TIG)

-Installazione di cancelli, parapetti, scale e componenti metallici in cantiere

-Lettura di disegni tecnici e utilizzo di macchine utensili da officina

-Controllo qualità del lavoro svolto e rispetto delle norme di sicurezza

-Requisiti richiesti:

-Esperienza comprovata come fabbro o carpentiere metallico

-Capacità di saldatura e utilizzo di attrezzature per la lavorazione dei metalli

-Buona manualità, precisione e autonomia operativa

-Conoscenza base del disegno tecnico

-Disponibilità a trasferte in giornata nei cantieri dell’azienda

-Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi

Si offre:

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, finalizzato all’inserimento diretto

-Retribuzione commisurata all’esperienza

-Possibilità di crescita professionale all’interno di un’azienda solida e in espansione

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391