La risorsa si occuperà di:
-Conduzione di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti
-Utilizzo di attrezzature specifiche per il servizio ambientale
-Supporto alle attività operative quando necessario
-Cura e manutenzione ordinaria del mezzo
Requisiti richiesti:
-Patente C e CQC Merci in corso di validità
-Esperienza pregressa nella guida di mezzi pesanti
-Buona resistenza fisica
Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi
Si offre:
-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto
-Formazione specifica sui mezzi e sulle procedure aziendali
-Inserimento in un contesto solido e ben radicato sul territorio
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
