La risorsa si occuperà di:

-Conduzione di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti

-Utilizzo di attrezzature specifiche per il servizio ambientale

-Supporto alle attività operative quando necessario

-Cura e manutenzione ordinaria del mezzo

Requisiti richiesti:

-Patente C e CQC Merci in corso di validità

-Esperienza pregressa nella guida di mezzi pesanti

-Buona resistenza fisica

Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi

Si offre:

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto

-Formazione specifica sui mezzi e sulle procedure aziendali

-Inserimento in un contesto solido e ben radicato sul territorio

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391