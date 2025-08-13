La risorsa si occuperà di:
-Conduzione di automezzi aziendali per il trasporto di materiali edili
-Carico e scarico dei materiali nei cantieri
-Supporto alle attività di cantiere quando richiesto
-Cura e manutenzione ordinaria del mezzo
Requisiti richiesti:
-Patente C in corso di validità
-Preferibile possesso di CQC Merci
-Esperienza pregressa nel ruolo o in contesti di cantiere/trasporto
-Affidabilità, precisione e buona capacità di lavoro in squadra
Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi
Si offre:
-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto
-Retribuzione commisurata all’esperienza
-Opportunità di entrare in un’azienda solida e ben radicata nel territorio
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
