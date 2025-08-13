La risorsa si occuperà di:

-Conduzione di automezzi aziendali per il trasporto di materiali edili

-Carico e scarico dei materiali nei cantieri

-Supporto alle attività di cantiere quando richiesto

-Cura e manutenzione ordinaria del mezzo

Requisiti richiesti:

-Patente C in corso di validità

-Preferibile possesso di CQC Merci

-Esperienza pregressa nel ruolo o in contesti di cantiere/trasporto

-Affidabilità, precisione e buona capacità di lavoro in squadra

Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi

Si offre:

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto

-Retribuzione commisurata all’esperienza

-Opportunità di entrare in un’azienda solida e ben radicata nel territorio

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391