La risorsa si occuperà di:
-Lavorazioni su macchinari di produzione e assemblaggio
-Controllo qualità del prodotto finito
-Movimentazione materiale e gestione postazioni di lavoro
-Supporto alle varie fasi del processo produttivo
Requisiti:
-Esperienza di almeno 2 anni in ruoli di produzione in ambito industriale
-Buona manualità e precisione
-Capacità di lavorare in squadra e rispettare tempi e procedure
-Disponibilità a lavorare su turni
Si offre :
-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto.
-Ambiente di lavoro solido e tecnologicamente avanzato
Formazione specifica sulle lavorazioni in poliuretano
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
