La risorsa si occuperà di:

-Lavorazioni su macchinari di produzione e assemblaggio

-Controllo qualità del prodotto finito

-Movimentazione materiale e gestione postazioni di lavoro

-Supporto alle varie fasi del processo produttivo

Requisiti:

-Esperienza di almeno 2 anni in ruoli di produzione in ambito industriale

-Buona manualità e precisione

-Capacità di lavorare in squadra e rispettare tempi e procedure

-Disponibilità a lavorare su turni

Si offre :

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto.

-Ambiente di lavoro solido e tecnologicamente avanzato

Formazione specifica sulle lavorazioni in poliuretano

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391