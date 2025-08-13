SAN BENEDETTO – Sarà una partita dal grande peso specifico quella che la Samb è pronta ad affrontare sabato 16 agosto, ore 21, stadio Riviera delle Palme, contro la Vis Pesaro. Non solo perchè i rossoblu potranno misurarsi per la prima volta in gara ufficiale contro un’avversaria da anni stabilmente in Serie C, ma anche e soprattutto perchè l’eventuale passaggio del turno permetterebbe già di sognare un derby di Coppa da dentro o fuori contro l’Ascoli.

Un piccolo scherzo del tabellone, che prevede l’incrocio tra le vincenti di Samb-Vis e Pineto-Ascoli: una motivazione in più, qualora ce ne fosse bisogno, per dare tutto davanti al proprio pubblico sull’onda dell’entusiasmo.

Coppa Italia che peraltro non è di certo una competizione da prendere sottogamba dato che la vincitrice avrà garantito un posto di diritto alla fase nazionale dei play off, partendo dunque da una posizione privilegiata per la corsa al sogno Serie B.

Nel frattempo mister Palladini ha avuto modo di schiarirsi le idee dopo l’ultima uscita dei suoi contro il Mosciano, test amichevole vinto per 4-2. Il modulo prediletto resta il 4-2-3-1 ma non si esclude il 4-3-3 che ben ha figurato nel precampionato. Parecchio dipenderà anche dalla condizione di Sbaffo che ha ripreso ad allenarsi in gruppo e ha tanta voglia di dimostrare tutto il suo potenziale, dopo essersi messo alle spalle gli acciacchi fisici dello scorso anno.

In difesa i ballottaggi saranno verosimilmente Vesprini/Zoboletti, Chelli/Zini, Dalmazzi/Pezzola, Tosi/Paolini, con due valide alternative per ogni ruolo. In mezzo al campo potrebbero essere confermati M. Toure, Alfieri e Candellori (quest’ultimo provato anche in posizione più avanzata) che hanno mostrato segnali incoraggianti a Mosciano. Dietro a capitan Eusepi, a giocarsi la titolarità saranno Battista, Konatè, Scafetta e N. Toure con il compito di “spettinare” la fascia e creare superiorità numerica nella trequarti avversaria.

Questa la designazione arbitrale per il match contro la Vis Pesaro:

Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona

Assistente 1: Emanuele Bracaccini di Macerata

Assistente 2: Francesco Tagliaferri di Faenza

Quarto ufficiale: Francesco D’Eusanio di Faenza