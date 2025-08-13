“Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo”, terza tappa: Lodi

Prosegue il viaggio in bicicletta di Laura Carota, ciclista e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro: oggi incontro a Piacenza con i rappresentanti dell'AIDO e dell'AVIS locali e poi arrivo nel primo pomeriggio a Lodi, dove Laura e il suo seguito hanno ricevuto un'accoglienza speciale

di Elvira Apone