SAN BENEDETTO – Segue nota stampa del presidente dell’Avis Marco Lorenzetti.
In questi giorni di ferie e caldo estivo non dimentichiamoci che molte persone hanno bisogno dell’apporto dei donatori periodici di sangue e/o plasma.
Per l’Avis i giorni di agosto sono i più intensi e critici. Rinnoviamo l’appello sopratutto in questi giorni di non far mancare, per chi può essere disponibile di prendere appuntamento tramite WZ o chiamata al numero telefonico 377 3673555 per programmare la donazione. Il Centro Trasfusionale sarà aperto al mattino anche nei giorni 14 e 16 agosto.”
