RIPATRANSONE – Il prossimo giovedì 14 agosto, l’Agriturismo Due Cipressi di Ripatransone si trasformerà in un palcoscenico internazionale per accogliere un evento unico e coinvolgente: “Dolls of the World, Spanish Barbie”. Una serata all’insegna del fascino, della cultura e della tradizione spagnola.

Protagonista assoluta della serata sarà la Spanish Barbie, iconica figura che incarna l’eleganza e il temperamento della donna andalusa, con i suoi abiti a pois, il ventaglio rosso e l’anima flamenca.

A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione straordinaria della compagnia Crisme Flamenca, che porterà sul palco tutta la magia e l’energia del vero flamenco. Uno spettacolo di musica, danza e passione che coinvolgerà il pubblico in un viaggio sensoriale nel cuore della Spagna. La serata sarà condotta dall’Associazione Culturale Anime di Carta, da anni attiva nella promozione di eventi culturali e artistici nel territorio.

Non mancherà il buon cibo: menu alla carta con le prelibatezze dell’Agriturismo Due Cipressi, per accompagnare lo spettacolo con sapori genuini e autentici.

Dove: Agriturismo Due Cipressi,Via Fonte Antica 25, Ripatransone

Quando: Giovedì 14 Agosto

Prenotazioni e info: 0735 99 290 – WhatsApp 328 30 86 561

Un’occasione imperdibile per vivere una notte d’estate diversa, tra cultura, arte e buona cucina. Non mancare!

