GROTTAMMARE – L’ Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime profondo apprezzamento e riconoscenza per l’atto di coraggio compiuto ieri mattina, martedì 12 agosto, intorno alle ore 12, a Grottammare , nei pressi della foce del Tesino, dal Carabiniere I. S., in quel momento fuori servizio, che è intervenuto per salvare una donna in difficoltà in mare, trasportata alla deriva dal proprio materassino.

Grazie alla prontezza e alla determinazione dell’uomo la donna è stata messa in salvo senza ulteriori conseguenze. In seguito del gesto eroico, però, il carabiniere ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario, per poi essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di San Benedetto per gli accertamenti. “Il gesto del collega I. S. dimostra ancora una volta il senso del dovere e lo spirito di servizio che contraddistinguono ogni giorno i Carabinieri. Il nostro pensiero va alla sua pronta guarigione e alla gratitudine per aver salvato una vita, mettendo a rischio la propria – ha dichiarato il Segretario Generale dell’USIC.