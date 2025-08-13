SAN BENEDETTO – Ieri sera, 12 agosto 2025, alle ore 21.30, presso il Circolo Nautico Sambenedettese, il porto si è fatto palcoscenico: tra scafi silenziosi, una luna che si specchiava nell’acqua e il lento respiro del mare, la voce di Antonio Piazzolla ha raccontato il suo “Luciano Ligabue. Il poeta del rock”. La presentazione del libro è stata realizzata dall’Associazione “I luoghi della scrittura” presieduta da Mimmo Minuto, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, con il patrocinio del Comune e della libreria “Libri ed eventi”. Ha moderato Eliana Narcisi.

Chi è Antonio Piazzolla? Classe 1992, originario di Foggia, è giornalista pubblicista dal 2017. In passato si è occupato di scienza – con interviste a figure come Parmitano e altri astronauti – cultura e sport. Ha fondato e dirige il quotidiano sportivo online Lagoleada.it e si è distinto come vincitore del Premio nazionale di divulgazione scientifica 2016 nella categoria Under 35.

Si vanta già una nutrita produzione editoriale, tra cui monografie su Black Sabbath, Ozzy Osbourne e appunto Luciano Ligabue. Il poeta del rock (Diarkos, 2025). In questo volume in brossura, l’autore traccia un ritratto appassionato e documentato del cantautore di Correggio, ripercorrendone quasi quarant’anni di carriera – tra musica, cinema e affetto del pubblico – con un racconto che va oltre la mera biografia: un viaggio tra aneddoti, frammenti di vita e le melodie che hanno segnato intere generazioni.

Luciano Ligabue. Il poeta del rock, è stato pubblicato il 30 aprile 2025 nella collana Ritmi di Diarkos. Il volume nasce come ritratto intimo e coinvolgente di Ligabue, ripercorrendo la sua vita dagli esordi con gli Orazero fino alla consacrazione con dischi come Buon compleanno Elvis! passando per la regia, la scrittura e una straordinaria empatia coi fan.

Ligabue è ritratto come poeta del rock italiano, capace di emozionare generazioni con testi sinceri e melodie memorabili. Nel libro si analizzano anche i record – come quello europeo di spettatori paganti per un concerto solista che ha resistito per 12 anni – e la sua vicinanza al pubblico.