CUPRA MARITTIMA – La donna soccorsa in mattinata a causa di un principio di annegamento, ha purtroppo perso la vita questo pomeriggio presso l’ospedale di San Benedetto.
A seguito del salvataggio da parte del bagnino presso Flammini Beach, l’anziana signora è stata trasportata in ospedale, dove ha perso la vita poche ore dopo.
