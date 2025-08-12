PORTOVENERE – Venerdì 8 agosto si è tenuta, presso la pineta alle Grazie, nel Comune di Portovenere, in occasione della celebrazione della Festa dell’Emigrante 2025 promossa dalla Pro Loco Le Grazie, la presentazione del libro “La storia, le storie”, scritto da Fernanda Ciferni sul flusso migratorio dalle Marche al Golfo della Spezia.

La celebrazione, arricchita da una mostra documentaria con foto d’epoca, video e modelli di barche da pesca di San Benedetto, ha visto la partecipazione di Giuseppe Merlini, direttore dell’archivio storico di San Benedetto del Tronto. L’appuntamento è stato realizzato con il sostegno del Consorzio BIM Tronto e il patrocinio del Comune di San Benedetto. L’incontro ha visto l’intervento del dodicenne Leon Carassale, originario delle Grazie, il quale ha raccontato la storia dell’emigrazione degli avi innescata da un naufragio nel mare Adriatico.

Nel corso dell’evento, anche il saluto del sindaco Antonio Spazzafumo, che ha speso parole di lode per l’iniziativa: “La narrazione del passato della nostra marineria è un racconto che intreccia la storia di persone e di famiglie partite da San Benedetto del Tronto alla volta di nuovi orizzonti, armati del proprio sapere e del saper fare, ricchi solo della propria cultura d’origine e delle sue tradizioni. Nell’omaggiare il nostro passato, il lavoro di ricerca svolto da Fernanda Ciferni insieme con l’ausilio del nostro Giuseppe Merlini, rappresenta un ponte tra generazioni e territori: è la testimonianza di una memoria che continua a unirci, anche se distanti, ricordandoci che il legame tra San Benedetto del Tronto e i suoi ‘figli altrove’, come li definiva con affetto Gabriele Cavezzi, è sempre lì, è sempre forte, è sempre vivo”.