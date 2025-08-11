SPINETOLI – Domenica 17 agosto alle 17,45 è in programma la sesta edizione della “Camminata naturalistica per San Pio X”.

L’iniziativa, organizzata da U.S. Acli Marche in collaborazione con Associazione Villa San Pio X rientra anche quest’anno nel programma dei festeggiamenti del patrono della frazione

Il percorso che sarà attraversato dai podisti è interamente pianeggiante, è a ridosso del fiume Tronto, a diretto contatto con la natura, ed è di circa 6 chilometri.

Sarà una vera e propria camminata naturalistica della durata di un’ora e 15 minuti circa.

La partenza è fissata davanti alla chiesa di San Pio X in via Molino 14, nell’omonima frazione del comune di Spinetoli.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero 3939365509, entro il 14 agosto, indicando nome e cognome di chi sarà presente.