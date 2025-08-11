SPINETOLI – La cooperativa sociale Abilita, la cooperativa sociale I Cirenei, l’A.S.D. Pagliare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spinetoli, attiverà dal’1 al 12 settembre il Centro Estivo dedicato a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni negli spazi del Centro Sportivo Oasi Renè Vagnoni. Sono previste due fasce orarie: una dalle 7.45 alle 14.00 e dalle 7.45 alle 16.00.

Verranno organizzate attività ludico- ricreative e attività sportive che uniscono il piacere del gioco e del movimento all’attività fisica e che mirano al benessere, alla socializzazione e migliorano la salute fisica e mentale di bambini/e e ragazzi/e.

Ma non solo…al centro estivo sarà possibile sostenere i bambini/e e i ragazzi/e anche nello studio, soprattutto in un periodo particolare come quello che precede l’inizio del nuovo anno scolastico. Saranno, quindi a disposizione insegnanti per le differenti fasce di età e materie per supportare bambini/e e ragazzi/e nel rientro a scuola.

“Quest’anno, per la prima volta, vogliamo offrire un ulteriore servizio alle famiglie del nostro comune – afferma l’assessore politiche sociali Germana Gagliardi – Dalla fine della scuola sono stati attivati numerosissimi centri estivi nel nostro territorio, oltre alle graditissime colonie marine. Tutti hanno riscosso grandissimo successo e sono stati frequentatissimi dal nostri ragazzi. Da alcuni anni molte famiglie ci chiedono comunque di implementare questo servizio anche al rientro dalle ferie, in quelle settimane in cui le i genitori ricominciano a lavorare ma la scuola non e’ ancora aperta. Così grazie alla sinergia che ormai è attiva da molti anni con la Cooperativa Abilità e con la Cooperativa I Cirenei e grazie anche alla messa a disposizione da parte della società del Pagliale Calcio dei Campi Oasi, quest’anno, per la prima volta, attiviamo il servizio del del centro estivo anche a settembre; sarà un’occasione per divertirsi, giocare, socializzare, ma anche ricominciare a prendere dimestichezza con i libri e quindi fare gli ultimi compiti prima del rientro a scuola. Il nostro comune si dimostra ancora una volta attento alle esigenze sociali e familiari della della nostra comunità e quindi siamo certi che anche questo servizio riscuoterà un un enorme consenso tra la popolazione”.

Per informazioni maggiori informazioni contattare: 3891039919 o 3349206553