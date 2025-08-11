HELSINKI – Si è svolto questo fine settimana ad Helsinki, capitale della Finlandia, l’evento cinofilo più importante dell’anno, il Campionato Mondiale FCI 2025.

Hanno partecipato alla competizione quasi 20000 cani provenienti da tutto il mondo, contendendosi il titolo di “cane più bello del mondo” e tra questi era presente anche Max, registrato come Jackandfish Smasher, nato e residente a San Benedetto del Tronto.

Max ha già scritto la storia lo scorso anno, ma in questa edizione 2025 ha superato ogni aspettativa: per il secondo anno consecutivo è stato riconosciuto come il miglior Jack Russell del mondo. Il cane ha anche vinto il Gruppo Terrier, distinguendosi tra centinaia di esemplari delle razze più competitive.