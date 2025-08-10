Lui si chiama Max ed è nato a San Benedetto del Tronto. Stiamo parlando del cane di razza, Jack Russell Terrier che è in corsa per il titolo di “cane più bello del mondo” al Campionato Mondiale FCI 2025. L’evento cinofilo più importante dell’anno si svolge a Helsinki, in Finlandia: in gara quasi 20.000 cani provenienti da tutto il mondo. Max, registrato ufficialmente come Jackandfish Smasher e al momento unico rappresentante italiano, per il secondo anno consecutivo è stato riconosciuto come il miglior Jack Russell del mondo.