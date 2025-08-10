MONTEPRANDONE- Si è spento ieri, sabato 9 Agosto 2025, all’età di 93 anni, presso la residenza Sanitas di Ascoli Piceno, padre Stanislao Loffreda, frate francescano appartenente all’Ordine dei Frati Minori.

Nato nel paese di San Giacomo della Marca il 15 gennaio del 1932, aveva conseguito il dottorato in teologia biblica presso lo Studium Bibilicum Franciscanum di Gerusalemme, dove ha anche insegnato, e il dottorato in archeologia presso l’Oriental Institute dell’Università di Chicago.

Ha dedicato la sua vita alle ricerche e agli scavi archeologici in particolar modo in Terra Santa e a Cafarnao ha contribuito alla scoperta dell’abitazione della casa di San Pietro assieme al confratello padre Virgilio Corbo. Proprio in questo luogo, nel 2000, ha fatto da guida al papa San Giovanni Paolo II che si era recato in Terra Santa per il pellegrinaggio giubilare. Oltre che a Cafarnao ha lavorato come archeologo anche a Tabga, Macheronte, Magdala e all’Hrodion di Betlemme, animato da una grande passione che lo ha sempre caratterizzato. Autore di molti libri e articoli, specialista nel campo della ceramica palestinese, ha portato, con le sue ricerche, un notevole contributo alla Scienza Storica Biblica.

I funerali si svolgeranno lunedì 11 agosto 2025 alle 10:30 presso il santuario San Giacomo della Marca di Monteprandone per procedere poi alla sepoltura nel cimitero locale