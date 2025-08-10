Marina di Altidona, 10 agosto 2025 – Il WonderGate Festival è costretto ad annunciare che, per cause del tutto indipendenti dalla propria volontà e responsabilità, gli show dell’Electronic Gate previsti per il 15 e 16 agosto con Steve Aoki, Afrojack e Dimitri Vegas non potranno avere luogo.

Fin dal primo momento in cui si è resa inevitabile questa decisione, l’organizzazione si è attivata senza sosta per offrire una soluzione all’altezza delle aspettative del pubblico. Nel pieno spirito del WonderGate Festival – che nasce proprio dal desiderio di diffondere energia positiva, condivisione e creatività – abbiamo scelto di non arrenderci alle difficoltà, ma di reagire con determinazione, ottimismo e prontezza. Restiamo fedeli alla promessa fatta al nostro pubblico: regalare esperienze coinvolgenti, di qualità e accessibili a tutti.

Nascono così due nuove serate straordinarie e completamente gratuite, sempre dedicate alla migliore musica elettronica internazionale. Questo il programma aggiornato dell’Electronic Gate:

15 agosto – DJs From Mars: il duo torinese famoso in tutto il mondo per i suoi mash-up esplosivi e le performance spettacolari, inseriti nel 2013 tra i “Top 100” DJ da DJ Magazine. 16 agosto – Alex Neri from Planet Funk dj set: dj e producer di fama internazionale da oltre 30 anni, co-fondatore dei Planet Funk e protagonista della scena house italiana e globale, è resident del Tenax.

Restano confermati e invariati gli show di apertura previsti per entrambe le date, così come l’evento “Voglio tornare negli anni ‘90” (ingresso libero), previsto per domenica 17 agosto, e dedicato a famiglie e giovani.

“Nonostante le avversità, volevamo mantenere la promessa di regalare al nostro pubblico un’esperienza indimenticabile” – afferma l’organizzazione del WonderGate Festival – “E crediamo che queste due serate gratuite siano un modo concreto per ringraziare chi ci segue con passione”.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali del Festival.