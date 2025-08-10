SAN BENEDETTO – Grande interesse e partecipazione di pubblico per la seconda serata del “San Benedetto International Film Festival-Un fiume per due mondi“, organizzato dall’associazione Serpente Aureo, con il sostegno degli sponsor Phiros, Tecno Steel e Giudici&Polidori e con il patrocinio dell‘amministrazione comunale.

Oltre alla proiezione di alcuni dei cortometraggi che verranno premiati stasera, domenica 10 agosto, la serata è stata arricchita dalla presenza dei due ospiti d’eccezione: il regista, sceneggiatore e saggista Luigi Cozzi, presente alla kermesse anche in questo secondo appuntamento, e il compositore, musicista e direttore d’orchestra Claudio Simonetti, che sarà presente anche stasera, domenica 10 agosto, in cui regalerà agli spettatori del Festival un concerto live. Coordinati dal professor Enrico Le Pera e dalla presentatrice Antonella Ciocca, i due ospiti hanno dato vita a un interessante e stimolante talk sulla musica nel cinema di genere, in particolare quello di Dario Argento, cui entrambi sono legati da un rapporto sia professionale che personale. Il Maestro Simonetti ha ricordato soprattutto la nascita e la genesi di quella che è la sua colonna sonora più celebre: Profondo rosso, passata alla storia e diventata famosa in tutto il mondo: “Profondo rosso a mio parere è uno dei dieci thriller più belli, anche se Suspiria è il più famoso nel mondo. È il primo film che ha avuto una musica scritta da un gruppo rock, abbiamo registrato le musiche di Profondo Rosso in una settimana e non ci aspettavamo un tale successo”. Un perfetto connubio tra film e musica, dunque, che oggi, come ha aggiunto con un certo rammarico Simonetti, è difficile da trovare. “La musica nei film di Dario Argento è un elemento narrativo, un vero e proprio personaggio -ha, infatti, puntualizzato Le Pera.

La serata ha visto, inoltre, le premiazioni dei vincitori del concorso letterario interno al Festival, “Midnight Dream“, che vuole valorizzare opere di poesia, narrativa e saggistica, edita e inedita, a tema cinema. I vincitori per la sezione poesia inedita sono stati: Andrea Di Domizio, terzo classificato con la poesia “Eternauta“, Ambra Dominici, seconda classificata con la poesia “Tramonto“, Valeria Eufemia, prima classificata con la poesia “Il sapore della ciliegia“; per la sezione romanzo edito è stato premiato Lucio Dell’Accio con il romanzo “Il tempo del cinema“, mentre per la sezione saggio edito il premio finale è andato a Fabio Giordani per il saggio “Il ‘diverso’ e il cinema“.

Il terzo e ultimo appuntamento della kermesse alla Palazzina Azzurra è per stasera, domenica 10 agosto, in cui verranno premiati i vincitori dei cortometraggi in concorso e si terrà il concerto del Maestro Claudio Simonetti. Il Festival, però, non finisce qui, altri appuntamenti con nuove proiezioni sono in programma nei mesi di settembre e di ottobre.

