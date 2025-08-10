SAN BENEDETTO – Uno spettatore d’eccezione, sabato 9 agosto, alla Palazzina Azzurra, tra il pubblico della seconda serata del San Benedetto International Film Festival: l’attore Sebastiano Somma.

L’artista, che è in vacanza a San Benedetto con la famiglia, è stato “richiamato” dal fascino della settima arte e, incuriosito, è venuto a seguire la kermesse cinematografica, dove ha ritrovato, con grande gioia, un suo vecchio amico e collega: il Maestro Claudio Simonetti che, ospite ieri sera del Festival per un talk sulla musica nel cinema di genere, questa sera, domenica 10 agosto, si esibirà in concerto. Bello ed emozionante l’incontro tra i due artisti, che si sono riabbracciati dopo tanto tempo, grazie all’opportunità offerta dalla manifestazione.