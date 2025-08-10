SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un evento musicale di rara suggestione illuminerà l’alba di San Benedetto: l‘Orchestra del Conservatorio di Musica “Gaetano Braga” di Teramo presenterà il concerto “Armonia in Controluce – Omaggio a Ivan Graziani.

L’appuntamento, organizzato dalla Seventeen Eventi e patrocinato dal Comune di San Benedetto, è fissato per venerdì 15 agosto alle ore 5.30 al giardino Nuttate de Luna, in direzione del suggestivo Monumento al Pescatore e offrirà al pubblico un’esperienza immersiva e unica dove la musica d’autore incontrerà la bellezza del sorgere del sole.

Il concerto rappresenta un sentito omaggio a Ivan Graziani, uno degli artisti più innovativi e poliedrici del panorama musicale italiano, nativo proprio di Teramo.

L’Orchestra del Conservatorio “Braga”, rinomata per la sua eccellenza e la capacità di spaziare tra generi diversi, reinterpreterà in chiave sinfonica alcuni dei brani più iconici di Graziani, offrendo nuove sfumature e profondità alle sue composizioni.

L’iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio musicale abruzzese e di promuovere la cultura attraverso eventi di alto profilo artistico.

La scelta del Monumento al Pescatore, noto come “Il Pennello”, come location non è casuale: la sua posizione fronte mare e la sua architettura lo rendono lo scenario ideale per un concerto all’alba, creando un’atmosfera magica e indimenticabile per i presenti.

L’ingresso all’evento sarà “libero e gratuito”.

Si invitano gli spettatori a raggiungere la location con congruo anticipo per godere appieno dello spettacolo dell’alba e assicurarsi i posti migliori.