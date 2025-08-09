RIPATRANSONE – Non poteva essere altrimenti, un Giorgio Montanini senza freni quello che si è esibito lo scorso 8 agosto all’Anfiteatro delle Fonti davanti ad un tutto esaurito. Un vero spettacolo di stand-up comedy, caratterizzato dalla solita comicità tagliente che ha preso di mira qualsiasi argomento e svariati personaggi dello spettacolo, internet e politica, abbattendo senza remore il fragile muro del politicamente corretto.

Il comico fermano ormai ha conquistato tutta Italia, da molti considerato il re della stand-up nostrana, all’ultima data del suo tour, ha mandato in delirio le centinaia di persone presenti.

Lo spettacolo è stato aperto da un altro comico conterraneo di Montanini, Ezio Testa.