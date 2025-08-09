Responsabilità:

-Registrazione delle fatture di acquisto fornitori

-Liquidazione IVA, predisposizione LIPE e gestione INTRASTAT

-Controlli di bilancio in vista della chiusura dell’esercizio

-Scritture di chiusura e riapertura bilancio in collaborazione con il commercialista

-Contabilità analitica.

Requisiti:

-Esperienza pregressa in ambito contabile, preferibilmente maturata in aziende analoghe o studi commerciali

-Buona conoscenza delle normative fiscali e contabili

Orario di lavoro: full time 40 ore

Per candidature inviare c.v. a : ascolipiceno.napoli@adecco.it

Verranno considerati solo i CV che rispecchiano i requisiti richiesti