Responsabilità:
-Registrazione delle fatture di acquisto fornitori
-Liquidazione IVA, predisposizione LIPE e gestione INTRASTAT
-Controlli di bilancio in vista della chiusura dell’esercizio
-Scritture di chiusura e riapertura bilancio in collaborazione con il commercialista
-Contabilità analitica.
Requisiti:
-Esperienza pregressa in ambito contabile, preferibilmente maturata in aziende analoghe o studi commerciali
-Buona conoscenza delle normative fiscali e contabili
Orario di lavoro: full time 40 ore
Per candidature inviare c.v. a : ascolipiceno.napoli@adecco.it
Verranno considerati solo i CV che rispecchiano i requisiti richiesti
Lascia un commento