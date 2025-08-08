Foto e video di Leonardo Frattali e Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Folla delle grandi occasioni questa sera, 8 agosto, per il “battesimo” della nuova stagione.

Nel cuore di San Benedetto in piazza Giorgini, dalle ore 20, la presentazione ufficiale della Samb versione 2025/2026.

Segui la nostra LIVE Facebook a questo link: https://www.facebook.com/share/v/14ieE1mJ5y/

A parlare sul palco in apertura le new entry Cultraro, Dalmazzi, Chelli e Tosi, tutti visibilmente emozionati ma non sorpresi nel vedere una piazza così calorosa: “Sappiamo cosa significa giocare per questi colori ed è per noi un grandissimo onore”.

Kevin Candellori, già pilastro del centrocampo lo scorso anno, conosce bene la responsabilità di vestire la maglia rossoblu: “Faremo di tutto per rispettare le attese, ringrazio tutti i tifosi che sono qui stasera, siete la nostra forza”.

“Come l’anno scorso la nostra promessa è quella di batterci ad ogni partita sudando la maglia – afferma Capitan Eusepi, mentre il pubblico canta “noi vogliamo gente che lotta” – I ragazzi nuovi si sono resi conto di dove si trovano è noi più grandi abbiamo il ruolo di di dare l’esempio”.

Ottavio Palladini: “Ringrazio tutti voi che siete qui, abbiamo bisogno di voi allo stadio. Per San Benedetto la Samb è tutto, i ragazzi sanno che devono dare il massimo”. Sulla stessa linea il direttore sportivo De Angelis: “Abbiamo costruito un gruppo di ragazzi determinati, che sanno in che piazza sono venuti a giocare. Poi c’è il derby, vogliamo regalare qualcosa di bello a questa gente”.

La parola è poi passata al Presidente Vittorio Massi, che ha smorzato i toni quando dal pubblico si è alzato un coro contro l’Ascoli: “Siamo finalmente arrivati a rigiocarci questa partita, non vediamo l’ora. Se l’anno scorso il motto era sogna vence, quest’anno è…sogna revence”!

Sul palco anche sindaco Antonio Spazzafumo, fischiato da una parte della tifoseria organizzata. Fischi stigmatizzati dal Presidente Massi, che ha chiesto di remare tutti dalla stessa parte: “Onore agli ultrà – ha esordito il primo cittadino – Sono qui per rendere onore alla Sambenedettese, solo uniti si vince. Ho creduto nel Presidente Massi sin da subito, ci vuole compattezza per vincere quest’anno. So che qualcuno non ha preso bene alcune decisioni ma vi chiedo tempo per dimostrare che sono giuste”.

A fine presentazione sono state presentate le nuove maglie ufficiali della stagione 2025/2026. La prima tradizionale rossoblu, la seconda bianca con inserti rossoblu, la terza azzurra con inserti oro.