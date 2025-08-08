Anche quest’anno il Ristorante Rustichello di San Benedetto del Tronto celebra il Ferragosto con un pranzo speciale, pensato per unire il piacere della tavola ai sapori autentici della cucina marchigiana.

Il menù, ricco e variegato, propone una selezione di piatti che sapranno soddisfare ogni palato. Si parte con antipasti gustosi come Prosciutto e Melone, Arista in salsa tonnata, agrodolci della casa e un carpaccio di lonzino con mele e pepe rosa, per poi passare ai primi piatti: le Lasagnette del Gesuita e i classici ma sempre amati Maccheroncini al ragù.

Il secondo piatto è un trionfo di sapore con spiedone di capocollo di maiale farcito e salsiccette alla brace, accompagnati da purè di patate. Non manca la tradizionale frittura di Ferragosto, con Costolette di agnello, olive all’ascolana, cremini e verdurine pastellate.

Per concludere, spazio alla freschezza con anguria al ghiaccio e sorbetto al limone. Il tutto accompagnato da vini locali, acqua, caffè e digestivo.

Prezzo fisso: € 42,00 tutto incluso

Info e prenotazioni:

Ristorante Rustichello – Tel. 0735 764200