In seguito ad un tragico incidente la notte scorsa ha perso la vita Reno Troiani, tipografo rinomato in tutto il Piceno e anche oltre. L’ho conosciuto negli anni ‘70 quando stampavamo Espresso Rossoblu a Centobuchi, a Linea Grafica, e lui era un loro dipendente.

Trovammo (io e mio fratello) con lui una tale assonanza che decidemmo di aprire insieme una tipografia (Media Print 2000) in zona Ascolani di Grottammare dove si trova attualmente l’ufficio postale.

Nacque da quel momento una grande amicizia, lo consideravamo un nostro fratello minore. Dopo qualche anno decidemmo di proseguire come suoi clienti. Tipografo di Espresso Rossoblu fino a due anni fa quando, giustamente, non se la sentiva più di stamparlo a qualsiasi ora, anche in piena notte come negli anni della serie C.

La collaborazione è proseguita con Riviera Oggi Estate fino a due giorni fa. Per qualsiasi necessità, anche la più scomoda per lui, non mi ha mai detto di no.

Come dicevo, è nata una grande amicizia anche con tutta la mia e la sua famiglia quando non era ancora sposato e viveva a Pagliare con i genitori e il fratello Peppino, anche lui per tanti anni nostro collaboratore come fotografo, insieme al nipote Marco. Una grave perdita per Spinetoli e Offida, la sua citta di nascità e quella dove è andato a vivere dopo il matrimonio con Anna Antimiani. Hanno un figlia, Claudia, della quale ci parlava spesso con orgoglio. Ma una perdita anche per San Benedetto e Grottammare dove si era fatto tantissimi amici. Tutti gli volevano bene. Mai nessuno che gli trovasse difetti, la sua bontà d’animo era riconosciuta unanimamente.

Un fratello, una persona squisita e di un’intelligenza sopra la norma in un mestiere apparentemente facile ma che non lo è, quando subentrano problematiche che Reno risolveva sempre con una duttilità incredibile, tanto che gli dicevo che era un vero fenomeno e che avrebbe potuto fare la fortuna di aziende molto più grandi con vantaggi economici e meno stress. Lui al contrario e a ragione mi diceva affettuosamente: “In tanti anni che lavori a contatto con le tipografie non hai ancora capito niente di questo mestiere”. Non potevo che assentire perché era vero.

Non mi vergogno di dire che, quando l’ho saputo della tragedia, non sono riuscito a portare avanti la telefonata con la sua fida collaboratrice Emanuela e il cognato Piero.

Condoglianze sentitissime alla moglie Anna, alla figlia Claudia e a tutti i suoi amici e parenti da parte mia, della mia famiglia e di tutta la redazione.