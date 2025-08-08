GROTTAMMARE – Un uomo di 65 anni, Reno Troiani, residente a Offida è stato trovato morto nella notte tra il 7 e l’8 agosto lungo via Bore Tesino a Grottammare. Una guardia giurata ha scoperto il corpo e allertato i soccorsi.

Le cause del decesso sono ancora incerte: potrebbe essere stato un incidente con un altro veicolo o una caduta accidentale dello scooter.

I carabinieri stanno indagando e raccogliendo testimonianze per chiarire l’accaduto.

Il cordoglio della redazione nella parole dell’amico Nazzareno Perotti: https://www.rivieraoggi.it/2025/08/08/420760/ci-ha-lasciato-reno-troiani-per-me-un-fratello-minore/