Preparati a sette giorni di pura magia! Con Riviera Oggi Estate, ti aspetta una settimana indimenticabile, ricca di storia, arte, cultura, musica e tradizioni. Immergiti nelle bellezze del nostro territorio e scopri tutti gli eventi che ti attendono questa estate. Per rendere il tuo Ferragosto davvero speciale, nelle pagine seguenti troverai tutti gli eventi giorno per giorno, le sagre, le mostre, i musei, i mercati e i focus sui borghi da scoprire.

In questo numero: a SAN BENEDETTO ti aspettano “la Notte della Lira” per tornare indietro nel tempo, l’International Film Festival che ti farà scoprire il cinema come forma d’arte, strumento di riflessione sociale e linguaggio universale, mentre “Benedetto Brodetto” ti farà gustare il piatto tipico della cucina marinara sambenedettese. Ad ASCOLI PICENO, si esibiranno artisti di grande spessore: Alfa, Rose Villain e Big Mama, mentre in Piazza Arringo c’è Ascoliva, il festival mondiale dell’oliva all’ascolana. A OFFIDA (AP) non perderti il “Wine Fest”. Ad ACQUAVIVA (AP) un Ferragosto indimenticabile con Fortress Night che ti farà ballare a ritmo di musica con dj set e intrattenimento in Fortezza. Se ami i giochi da tavolo o il cosplay, a GROTTAMMARE (AP) c’è Giochi in Grotta e a CUPRA MARITTIMA (AP) tre giorni di puro divertimento con Cupra Play & Cosplay. RIPATRANSONE (AP) non sarà da meno con lo show di magia Ripa Magic, illusioni da lasciarti a bocca aperta nel borgo. A SPINETOLI (AP) un pubblico delle grandi occasioni affollerà il centro storico per il festival “L’Arte non è acqua” dell’Officina 177, gran finale con gli Offlaga Disco Pax. Sei pronto? Partiamo!