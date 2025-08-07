SAN BENEDETTO – San Benedetto del Tronto si prepara a una serata di musica e divertimento. Il prossimo 10 agosto, il palco del San Park Adriatic ospiterà lo show “Nostalgia ’90”.

L’evento è un “regalo alla città”, come ha dichiarato il patron di Sanpark Luigi Rapullino in una nostra intervista. La serata è organizzata con il patrocinio del Comune e offrirà al pubblico uno spettacolo a ingresso gratuito, un gesto pensato per permettere a tutti di partecipare.

Lo show, noto per riempire le piazze di tutta Italia, non è un semplice concerto, ma una vero e proprio party che riporta indietro nel tempo. Ricreando l’atmosfera degli anni Novanta, lo spettacolo si anima con scenografie, animazioni a tema, coreografie ed effetti speciali. Un’esperienza completa e coinvolgente che si prepara a far ballare la Riviera delle Palme.