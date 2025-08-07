SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mons. Gianpiero Palmieri, vescovo delle Diocesi del Piceno, ha aperto la Celebrazione Eucaristica da lui presieduta ieri, 6 Agosto 2025, alle ore 18:30, presso la cattedrale Santa Maria della Marina in San Benedetto del Tronto, in occasione dei 90 anni del prof. Pietro Pompei, (direttore editoriale de L’Ancora) con le seguenti parole: “Siamo qui, Pietro, per stringerci intorno a te e farti sentire tutto il nostro affetto e la riconoscenza di questa Chiesa diocesana”. Laureato presso l’Università degli Studi di Urbino in “Filosofia, Pedagogia, Psicologia e Storia”, Pompei è stato docente di Lettere in diversi Istituti della zona. Testimone diretto della Seconda Guerra Mondiale, iscritto per moltissimi anni all’Azione Cattolica Italiana e con un passato di fervente militanza nella Democrazia Cristiana, Pompei è stato per 18 anni direttore de “Lu Campanò”, rivista bimestrale del Circolo dei Sambenedettesi, e per 10 anni direttore responsabile del Giornale diocesano “L’Ancora”, di cui ancora oggi è direttore editoriale. Il vescovo Palmieri, durante l’omelia, ha chiosato la celebre pericope del Vangelo riguardante la trasfigurazione di Gesù e ha evidenziando come la Luce del Signore spesso invada il cuore di alcune persone, la cui vita così appare, pur nell’ordinarietà, tanto luminosa da risplendere nel mondo e da illuminare la comunità che le circonda, proprio come è avvenuto per il prof. Pompei.