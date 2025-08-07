MONTEPRANDONE – Martedì 12 agosto torna a Monteprandone l’iniziativa “Alla scoperta del borgo di Monteprandone”, terzo appuntamento del progetto “Salute in cammino per la cultura”, promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa viene riproposta anche nell’estate 2025, confermandosi un’occasione apprezzata da cittadini e turisti per coniugare benessere fisico e scoperta del territorio.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 18 in Piazza dell’Aquila, da cui partirà una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche, culturali e architettoniche del borgo. Ad accompagnare il gruppo sarà una guida turistica abilitata, che condurrà i presenti tra i luoghi simbolo di Monteprandone, recentemente inserito tra i borghi più belli d’Italia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi entro lunedì 11 agosto inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome, cognome e data dell’evento. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 60 persone.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Monteprandone e si inserisce nel più ampio calendario di eventi che valorizzano il patrimonio locale attraverso esperienze di socialità, movimento e cultura.