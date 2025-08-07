PORTO D’ASCOLI – Fa tappa oggi, giovedì 7 agosto, a Porto d’Ascoli la Carovana del Cuore, lo storico progetto itinerante della Fondazione Patrizio Paoletti giunto alla ventesima edizione, nato per sensibilizzare sul tema urgente della salute mentale tra bambini e adolescenti.

La Carovana sta attraversando l’Italia per oltre 100 giorni, toccando decine di città lungo un percorso che unisce ascolto, prevenzione e consapevolezza.

I ragazzi che fanno parte del progetto saranno presenti sul lungomare e nelle aree centrali della città e saranno riconoscibili dalla loro divisa arancione e dalla presenza dello slogan “Prima che sia troppo tardi”. Questi ultimi offriranno materiale informativo, momenti di dialogo e attività rivolte a famiglie, ragazzi, educatori e cittadini.

I volontari dell’associazione spiegano come la scuola e le famiglie da sole non bastano, è fondamentale creare un’alleanza educativa tra istituzioni, comunità e terzo settore per dare strumenti concreti a bambini e adolescenti, aiutandoli a riconoscere e gestire le proprie emozioni.

La tappa di Porto d’ Ascoli rappresenta un’occasione importante per rafforzare il legame tra cittadinanza e benessere collettivo, in un momento storico in cui ansia, depressione, isolamento e dipendenze digitali stanno colpendo un giovane su cinque in Europa.