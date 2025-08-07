SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Domani 8 agosto il Carnevale fa ritorno a San Benedetto in versione estiva nel centro cittadino, con un evento pensato per coinvolgere adulti e bambini. A partire dalle 21:30, prenderà il via la sfilata dei carri allegorici che, partendo dall’area davanti alla pineta Falcone e Borsellino, percorrerà il tratto sud del lungomare per concludersi in piazza Salvo D’Acquisto. Ospite, madrina dell’evento l’attrice, ballerina, showgirl e conduttrice Nathalie Caldonazzo.