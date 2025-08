Lorella Cuccarini a San Benedetto a dicembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La conduttrice, attrice, cantante e ballerina Lorella Cuccarini sarà a San Benedetto a dicembre. Porterà in scena al Palariviera con Giovanni Scifoni “Aggiungi un posto a tavola”. Saranno due giorni di spettacoli. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre alle 21 e per sabato 6, quando andranno in scena ben due […]