SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Questa mattina l’inviato Massimo Tosi, di “Uno Mattina Estate”, Rai 1 condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey , si è collegato dal litorale di San Benedetto. “Sono a Rio, in Brasile e sto percorrendo il famoso lungomare di Copacabana”. Parole scherzose dell’inviato. Nel breve collegamento, Tosi ha celebrato l’opera di Luigi Onorati e le 8 mila palme complessive che identificano la città. Poco dopo, attorno alle 9.30, nuova intrusione, stavolta dalla Riserva Sentina. Qui ha intervistato Albano Ferri, presidente dell’associazione Sentina. “Questa è una zona umida, non ce ne sono altre sulla rotta adriatica”, ha spiegato. “I turisti si possono fermarsi, prendere il sole, fare il bagno, ma con le regole della riserva”. Attenzione inoltre è stata rivolta ai servizi offerti dalla spiaggia ad alta accessibilità e al molo sud, con un’immersione tra le opere realizzate sugli scogli nell’ambito del Festival dell’Arte sul Mare. Per San Benedetto è l’ennesima ribalta a livello nazionale.