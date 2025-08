SAN BENEDETTO – Siamo andati al molo sud dove abbiamo intervistato due storiche retare di San Benedetto, Vittoria Giuliani e Vittoriana Mattioli, che attendevano Domenico Marocchi, inviato del programma Uno Mattina Estate in onda su Rai 1, che oggi ha mostrato ai telespettatori le bellezze della nostra città, inclusa l’arte delle retare.

Un mestiere antico e prettamente femminile quello delle retare, che parte dagli inizi del ‘900 e arriva fino agli anni sessanta, che ha dato da mangiare a molte famiglie sambenedettesi e che, in particolare nel dopoguerra, come ha spiegato Vittoria, ha permesso loro di sopravvivere. Uno strumento di aggregazione, come ha aggiunto Vittoriana, perché molte madri, come la sua, si facevano aiutare dalle figlie e in questo modo tenevano unite le famiglie. Ma quella delle retare è anche un’arte, che si tramandava di madre in figlia e che si dovrebbe insegnare ai figli, ai nipoti, e addirittura, come fa Vittoria, ai ragazzi nelle scuole, affinché questa antica e preziosa tradizione non vada perduta.