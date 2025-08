SAN BENEDETTO – Le consigliere comunali Silvia Laghi e Giselda Mancaniello, componenti della Commissione elettorale, in analogia con quanto già fatto in occasione delle ultime consultazioni elettorali, hanno deciso di chiedere agli interessati di manifestare il proprio interesse a essere nominati scrutatori di seggio per le prossime elezioni regionali.

Coloro che sono già iscritti all’albo scrutatori di seggio elettorale possono manifestare il proprio interesse alla nomina a partire da venerdì 8 agosto, dalle 13:00 ed entro e non oltre giovedì 28 agosto, alle 20:00, compilando il form reperibile online al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbUPWcTYmr3-TlkyVZYSAZ9At76iwdr56R4Gn2birw8Ucwg/closedform

Le consigliere precisano che la manifestazione di interesse non dà automatico diritto alla nomina poiché, sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori è lasciata alla libera discrezione della Commissione Elettorale.

L’art. 6 comma 1 legge 8 marzo 1989 n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la necessità di essere iscritti all’Albo.

Le consigliere sottolineano però l’impegno a rispettare precisi criteri. Qualora infatti il numero delle domande fosse superiore a quello degli scrutatori che spetta a loro nominare, sarà data priorità alle richieste pervenute da parte di:

– coloro che dichiarano di essere disoccupati e/o inoccupati;

– studenti;

– coloro che non hanno ricoperto l’incarico di scrutatori nella precedente tornata elettorale.

Tenuto conto di ciò, si proporranno i nominativi secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Gli eventuali nominativi in esubero entreranno nell’elenco dei supplenti, mentre nel caso di disponibilità insufficienti al fabbisogno si procederà al completamento dei seggi tramite sorteggio fra gli iscritti all’albo.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 20:00 del 28 agosto e che è ammesso un solo componente per nucleo familiare.

Infine, ai sensi dell’art. 38 , D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, si segnala che sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

– coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

– i dipendenti del Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.;

– gli appartenenti alle Forte Armate in servizio;

– i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

– i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

– i candidati alle elezioni per la quali si svolge la votazione.