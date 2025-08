RIPATRANSONE – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la seconda edizione di “Ceterland”, l’evento dedicato al mondo della fantasia, dell’infanzia e della cultura pop organizzato dall’associazione “Sul Filo di un Sogno”. La manifestazione si è svolta presso l’agriturismo “I Due Cipressi” a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, e ha registrato oltre 300 presenze a serata, confermando il grande interesse del pubblico per questo originale festival.

Il cuore pulsante dell’evento è stato l’omaggio ai personaggi iconici della cultura pop: dalla fiaba di Pinocchio, alla Famiglia Addams, passando per i coloratissimi protagonisti del Muppet Show, senza dimenticare le celebrità del mondo Marvel, Disney, Mattel e gli amatissimi Funko Pop e Lego.

Tra le protagoniste indiscusse, l’artista Emanuela Petroni, che ha portato in scena una serie di personaggi comici e ha dato vita a un emozionante teatrino delle marionette, pensato per divertire i più piccoli. Il tutto accompagnato da musica, magia e un tocco di tradizione popolare. Petroni è anche presidente dell’associazione culturale “Anime di Carta”, presente all’evento con il supporto dell’attrice Stefania Visconti, Paolo Polidori, Mattia Lucidi, Maurizio Di Palma, Pasquale Sciandra, Pietro Sciandra, Tommaso Iobbi, Rosella Iobbi e il musicista Diego Muscella con il suo gruppo folkloristico.

Uno dei momenti più coinvolgenti è stato il concorso a premi dedicato ai LEGO, ideato da Mattia Lucidi, che ha premiato tre partecipanti per ciascuna serata, incoraggiando creatività e condivisione tra giovani appassionati e famiglie.

A chiudere la rassegna, il tanto atteso Fashion Show di Barbie Mattel, un vero e proprio spettacolo che ha unito moda e inclusione. L’evento, infatti, ha voluto affrontare anche temi sociali importanti, come l’autismo e la sindrome di Down, rendendo la manifestazione ancora più significativa e attuale.

A esprimere la propria soddisfazione per il successo dell’iniziativa è stata la presidente Rosella Iobbi: “Un successo davvero grande e inaspettato. In tutte e tre le serate abbiamo registrato più di 300 presenze. Sono state giornate indimenticabili dedicate alle esposizioni di LEGO a cura di Mattia Lucidi e Maurizio Di Palma, ai Funko Pop di Tommaso Iobbi e alle Action Figure Disney curate da me. Tutte le serate sono state animate da DJ Skizzo e dalla mia carissima amica Emanuela Petroni. Complimenti e grazie a tutti i protagonisti: sono stati bellissimi e bravissimi!”

“Ceterland” si conferma così un punto di riferimento per gli amanti della cultura pop, unendo intrattenimento, passione e valori inclusivi. Un appuntamento che ha saputo coinvolgere bambini, famiglie e appassionati in un’atmosfera magica, lasciando un segno nel panorama degli eventi culturali della regione Marche.