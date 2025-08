Rubato uno zaino scolastico in via Roma. Appello a non buttarlo

La famiglia del bambino si appella al ladro affinché non getti via lo zaino ma, almeno, provveda a consentire il suo recupero, per evitare che oltre la rabbia per il gesto vi sia la tristezza di un bambino che rischia di restare senza appunti, libri e documenti scolastici

di Redazione