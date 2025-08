Restauratore di beni culturali, creatore di contenuti, social madia manager, Marco Davide Ciarrocchi, pur vivendo a Venezia, contribuisce con la sua pagina Instagram visitcupramarittima, creata nel 2020, a valorizzare la cultura, le tradizioni e la bellezza del nostro territorio. A proposito della sua pagina ha detto che ““L’idea nasce dal voler far parlare il territorio e comunicarne al potenziale turista tutta la bellezza. Lo scopo è infornarlo, attraverso l’intrattenimento, creando dei contenuti che siano attrattivi sia per il turista sia per le persone del luogo” e ha aggiunto che “Le nostre zone, oltre all’aspetto balneare, offrono moltissimo riguardo l’arte e l’ambiente”. Attraverso questa pagina infatti viene raccontata l’unicità dei nostri luoghi mediante narrazioni creative e visive coinvolgendo il pubblico digitale anche dal punto di vista emozionale. In questo profilo viene inoltre presentato il territorio cuprense come meta turistica ideale anche perché, pur essendo Cupra un piccolo paese, offre un ampio ventaglio di risorse e opportunità. Il nostro ospite ha anche sottolineato l’importanza del modo in cui raccontare le nostre terre e renderle accattivanti attraverso dei video di vita quotidiana: le colline, il mare e tutto quello che c’è di bello e attraente affinché il turista, sapendo, possa optare per trascorrere le vacanze qui. Con una comunicazione efficace si può far percepire il valore del luogo che si sceglie quindi suscitare il desiderio di vivere attivamente e consapevolmente la vacanza