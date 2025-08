Di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – Nel Documento unico di programmazione 2026/2028, recentemente approvato, l’amministrazione comunale traccia la strategia di rilancio del comparto turistico. Chi sceglie di visitare San Benedetto lo fa perché ne apprezza le peculiarità (una bella spiaggia, un mare pulito, le passeggiate sul lungomare, il molo e il corso, una buona dotazione di piste ciclabili e di aree per lo sport, bei negozi, una buona offerta di ristoranti e di intrattenimento, la vicinanza a incantevoli località dell’entroterra) che possono essere ulteriormente valorizzate». Con queste premesse, vengono stilati 8 punti che compongono la strategia di rilancio. In sintesi: Si parte dal potenziare il lavoro d’immagine che ha condotto finora alla creazione del brand “SBT Tourism” e del portale turistico “Turismo.comunesbt”. Poi: continuare il percorso intrapreso della “Dmo”, di cui San Benedetto è capofila, con altri Comuni, proteso a valorizzare le peculiarità socio-economico-ambientali del territorio dalla costa alla prima collina. Per i non-addetti ai lavori: “Dmo” è una sigla (Destination management organization) di un’organizzazione responsabile dello sviluppo, gestione e promozione di una specifica destinazione turistica. Nell’ambito della “Dmo” viene ipotizzato un nuovo modo di coinvolgere gli stakeholder privati e operatori del turismo del territorio. Interessante il passaggio sull’allungamento della stagione turistica, da realizzare puntando, secondo il documento ufficiale: «attraverso lo sport, la cultura e l’ambiente rivolta a un target fuori dai circuiti di massa ma con grandi margini di crescita e consentendo la redistribuzione dei flussi su periodi diversi o più lunghi». Dopo ci sono gli eventi, «organizzare, in sinergia con le società/associazioni, grandi eventi musicali e sportivi di carattere nazionale o regionale anche non in alta stagione». Dopo c’è anche il «turismo sostenibile, accessibile e innovativo» da concretizzare «facilitando l’accessibilità alla spiaggia e in tutti i luoghi di interesse ai portatori di handicap». Turismo vuol dire anche la bicicletta, «Migliorare la mobilità ciclabile ultimando e unendo i tracciati esistenti, realizzandone di nuovi e soprattutto rendendo facilmente disponibile una mappa delle piste ciclabili, oltreché incrementando gli stalli per i velocipedi».

C’è anche il turismo pet-friendly.

In conclusione attuare politiche urbanistiche che disincentivino la conversione delle strutture ricettive in immobili residenziali.