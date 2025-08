SAN BENEDETTO – Martedì 5 agosto alle ore 21.30 secondo appuntamento di Risate in Palazzina, nel tempio della musica sambenedettese. Dopo il successo del primo appuntamento con Alivernini e Vigilante ora è la volta del Cabaret in Rosa con Alexandra Filotei, Laura De Marchi e Manuela Cermignani come presentatrice. La Filotei, comica romana salita alla cronaca per la brutta vicenda del terremoto di Pescara del Tronto del 2016 dove è rimasta per ben 9 ore sotto le macerie, ha saputo trasportare quel triste e doloroso episodio nella comicità, mettendo su lo spettacolo “9 ore sotto casa”.

Lo spettacolo, che unisce commedia e riflessione, affronta il tema della rinascita dopo una tragedia, con un tocco di ironia. Laura De Marchi ha conseguito una laurea in lettere presso l’Università di Roma “La Sapienza” in Discipline Delle Spettacolo, Storia Del Teatro. E’ diplomata attrice al biennio professionale sui teatri gestuali e di testo presso la Scuola Internazionale di Teatro “Circo a Vapore” e ha conseguito il “Certificate of Completation” in “Clown” presso l’Ecole Philippe Gaulier di Londra.

Tante apparizioni in TV tra cui spiccano “Tintoria” e “Tutte donne tranne me” con Massimo Ranieri, nei panni della signora Elda. Presenta la serata la brava giornalista TV Manuela Cermignani. Interventi musicali di violino di Alessandra Lucidi. Ingresso libero. Organizzazione Lido degli Aranci con il patrocinio del comune di San Benedetto a cui vanno i più sentiti ringraziamenti, nella persona dell’assessore Cinzia Campanelli, che da anni crede in questo progetto vincente.