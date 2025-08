MILANO – In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Bra Fabio Nisticò, ha ripercorso le tappe della scorsa stagione, che ha visto i piemontesi trionfare in maniera sorprendente nel girone A di Serie D.

Non c’è solo il passato però nelle parole dell’allenatore:” L’obiettivo con il Bra è salvarci il prima possibile. Questa squadra ha fondamenta solide, c’è ancora tanto da costruire”.

La storia di Nisticò è ancora più avvincente se si pensa che in realtà il calcio non è il suo primo lavoro:” Mi sveglio all’alba, vado in magazzino, coordino gli operai e partiamo con i lavori. La mattina giro per i cantieri, gestisco l’impresa edile di famiglia. Poi dal pomeriggio alla sera sono in campo”.

Tra i vari temi trattati c’è anche la Sambenedettese, i rossoblu infatti ospiteranno proprio il Bra nella prima giornata di campionato e Nisticò si dice emozionato per questo appuntamento storico:” In campionato debuttiamo affrontando la Sambenedettese in trasferta, ci saranno almeno 12 mila tifosi allo stadio. Noi siamo abituati a poche centinaia di spettatori. Sarà una bella emozione”.

