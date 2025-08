Con Romano Speca, ospite oggi della nostra puntata di Culturando, abbiamo parlato del Centro Studi San Giacomo della Marca.

Romano Speca da sempre appassionato e sensibile alle problematiche sociali e dell’ambiente, ha partecipato a moltissime iniziative sul territorio e ricoperto vari incarichi pubblici come membro del consiglio di Amministrazione dell’ATO provinciale per la gestione dell’acqua, consigliere comunale a San Benedetto del Tronto, assessore al bilancio e vice sindaco nel comune di Monteprandone, componente del consiglio di amministrazione della Picenambiente. Dal maggio 2024 è vice presidente della Banca del Piceno credito cooperativo.

“San Giacomo ha una caratteristica particolare: è stato uno studioso, un giurista e ha lasciato numerosi scritti che vale la pena studiare per la loro valenza giuridica e storica. Il Centro Studi nasce per questo nel 2009 e per volontà dell’Ordine Provinciale dei Frati Minori della provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Monteprandone e la Banca Picena Truentina, oggi Banca del Piceno” con queste parole il nostro ospite ha tratteggiato la nascita di questo importante Centro che è una risorsa culturale del nostro territorio. Tra le altre cose, Romano Speca ha sottolineato l’attualità della figura del santo dicendo: “San Giacomo è stato un paciere e ha avvicinato culture e mondi diversi, ha scritto numerosi sermoni che riguardavano le amministrazioni pubbliche e ha scritto 8 regole a cui dovrebbero attenersi gli amministratori”