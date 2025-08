SAN BENEDETTO- Presentata alla conferenza stampa di oggi, lunedì 4 agosto, presso la sala consiliare del comune di San Benedetto, la IX edizione del San Benedetto International Film Festival-Un fiume per due mondi, che si svolgerà da venerdì 8 agosto a domenica 10 agosto presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto dalle ore 21. Presenti alla conferenza stampa Giovanni Leanza, Presidente Comparto Audiovisivo Abruzzo Confartigianato e referente Organizzativo e Tecnico del Festival, Olga Merli, Referente Artistico della manifestazione, Mauro Vannini, giornalista e regista teatrale, referente della Giuria, Elvira Apone, autrice, docente e giornalista, referente del Concorso Letterario e Poetico Internazionale interno al Festival, “Midnight Dream”, l’autrice, attrice e regista Emanuela Del Zompo, che presenterà durante la kermesse il suo prodotto audiovisivo fuori concorso “The Legend of Kaira” sul tema del femminicidio, l’attore Rinaldo Talamonti, che ha recitato nel cortometraggio, e l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. È intervenuto, inoltre, il regista documentarista, Presidente del Comparto Audiovisivo Marche Confartigianato e referente Social Media del Festival, Umberto Croci.

Questa nuova edizione del Festival sarà presentata dal professor Enrico Le Pera, doppia cittadinanza italiana e statunitense, esperto formatore CIPS, regista, sceneggiatore, critico e docente di Cinema presso l’Istituto “Albe Steiner” e l’University of Study Abroad Consortium di Torino, anche lui membro del direttivo del San Benedetto International Film Festival, che sarà affiancato dalla presentatrice Antonella Ciocca in collaborazione con l’attrice Carla Cagnetti.

Anche questa edizione del Festival si caratterizza per le prerogative altamente qualitative e trasversali, con l’ambizioso spirito di favorire la conoscenza e la diffusione del cinema a livello internazionale, affinché possa essere anche veicolo di conoscenza, integrazione e interazione di codici culturali e di linguaggi comunicativi. La sua evoluzione si nutre anche di una forte connotazione sociale, impronta che si rispecchia nell’accurata selezione dei prodotti audiovisivi da premiare nonché nell’oculata scelta di eventi e performance ad essi connessi. In questa nuova edizione il San Benedetto International Film Festival si vede ampliato di due segmenti importanti: “Notti d’Argento II edizione”, sessione che vuole dare seguito al contributo artistico dei grandi nomi e professionalità del cinema italiano di genere, e “Un fiume per due mondi”, che questa volta vedrà il coinvolgimento del comune di Martinsicuro che, a settembre, ospiterà la proiezione del docufilm “Le cicogne di Chernobyl”, del regista Karim Galici, che racconta la significativa esperienza dell’accoglienza da parte di tante famiglie italiane di migliaia di minori provenienti dalle regioni limitrofe al disastro nucleare di Chernobyl. Questo prodotto audiovisivo fuori concorso è inserito all’interno del progetto “Incontri con il Cinema Sociale”, che mira a promuovere la riflessione su temi di cittadinanza, accoglienza e inclusione attraverso il linguaggio audiovisivo. Nel mese di ottobre, inoltre, sarà proposto un altro evento interno al San Benedetto International Film Festival: la proiezione del cortometraggio “Pacman”, che esplora le dinamiche patologiche del cerchio del bullismo. Altro momento interno al Festival è il concorso letterario e poetico internazionale a tema cinema “Midnight Dream– Il cinema a parole”, giunto alla IV edizione, dove verranno premiati autori che hanno espresso la propria visione di emozioni cinematografiche attraverso romanzi, saggi e poesie.

Ospiti d’eccezione di questa edizione saranno il regista, autore e saggista Luigi Cozzi, grande autorità nel campo del cinema di genere italiano e internazionale, e il Maestro Claudio Simonetti, compositore, direttore d’orchestra, autore, professionalità indiscussa nel panorama internazionale, che ha firmato decine di colonne sonore dei grandi capolavori del cinema italiano, tra cui le pellicole di più grande successo del Maestro Dario Argento.

Qui di seguito il programma delle tre serate del San Benedetto International Film Festival:

Prima serata: (8 agosto):

Proiezione dei corti: Il Salto di Qualità, Stato di Grazia, Sharing Is Caring, Matti Like, Eresia, Non sposatevi mai, The Legend of Kaira (fuori concorso). Interverranno Luigi Cozzi ed Emanuela Del Zompo, la regista del corto fuori concorso. Sarà, inoltre, proiettato il book trailer del libro “Cento ali di libellula” di Elvira Apone e Olga Merli, cui seguirà l’intervento dell’editore Jonathan Arpetti di Poderosa edizioni.

Seconda serata (9 agosto):

Premiazione dei finalisti del concorso letterario Midnight Dream

Talk con Sergio Cozzi e Claudio Simonetti condotto dal professor Enrico Le Pera

Proiezione dei corti: 2020-2022, La Villa, La Femmina, I’m Not a Robot, Marcello, La Ragazza d’argento

Terza serata (10 agosto):

Proiezione del corto Rouge: Chasseuse de bêtes

Performance Live del Maestro Caudio Simonetti

Premiazioni dei film in concorso