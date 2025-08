SAN BENEDETTO – Si è chiusa in bellezza, domenica 3 agosto, al teatro Concordia di San Benedetto, la VII edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, organizzata dall’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini e il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale. Presente alla serata l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, che ha nuovamente speso parole di elogio per la peculiarità, la raffinatezza e l’alta qualità degli eventi proposti dall’associazione.

A esibirsi il cantautore e polistrumentista Raffaello Simeoni, uno dei principali interpreti della world music e della musica popolare, che ha condotto il pubblico in un viaggio tra musica e poesia. Accompagnato dai bravissimi musicisti Carlo Ferretti alle percussioni e Damiano De Santis alla chitarra, l’artista reatino ha regalato ai presenti un concerto emozionante e coinvolgente, in cui arcaiche melodie e canti di tradizione popolare si sono mirabilmente fusi con ritmi mediterranei, balcanici e celtici, in una mescolanza tra antico e moderno, parole e suoni, memoria e contemporaneità. Ad arricchire lo spettacolo l’intenso reading poetico affidato alla voce calda e avvolgente dell’attore, regista e formatore teatrale Gianluca Marinangeli, che ha interpretato alcune poesie contenute nel CD-Book “Mirabilia”, l’ultimo lavoro di Simeoni, pubblicato nell’aprile 2025 e presentato in questa serata della rassegna In Art.

Un’opera originale e affascinante, in cui l’artista ha concentrato le sue composizioni musicali insieme a versi scritti da amici, poeti e scrittori, che si sono ispirati ai suoi brani (Annalisa Frontalini, Davide Rondoni, Elisabetta Ricci, Franco Pistoni, Gianluca Paciucci, Leonardo Carocci “Baroppi”, Lorella Pistoni, Lucio Micheli, Nina Nicolai, Raffaello Simeoni, Sandro Bartolucci, Sergio Carmesini), oltre a disegni firmati da lui stesso. Un CD-Book che, come ha testimoniato il concerto di domenica sera, traccia un percorso senza spazio e senza tempo, in cui il passato si unisce e si sovrappone al presente in un altalenante gioco di emozioni e sensazioni diverse, per poi proiettarsi verso un futuro senza barriere e confini, ancorato alle tradizioni della sua terra, ma che guarda anche al mondo intero. Altrettanto intensa l’interpretazione di Gianluca Marinangeli, che ha saputo restituire al pubblico il senso profondo dei versi che hanno fatto da corollario alla musica, creando un’atmosfera di grande intimità e coinvolgimento emotivo.

Uno spettacolo in cui l’artista ha portato sul palco la sua immensa passione per la musica, il suo sconfinato talento, il suo forte legame con le origini e la sua poliedrica capacità di giocare con la musica e con le parole, sia attraverso l’uso di diversi strumenti musicali, dalla chitarra alla fisarmonica, dal flauto al liuto fino alla cornamusa, sia restituendo valore e dignità al dialetto come forma di trasmissione di contenuti di grande spessore emotivo, senza privare il tutto della sua indiscussa e inesauribile impronta personale, marchio di qualità della canzone d’autore.

A conclusione di questa edizione della rassegna, Annalisa Frontalini, direttrice artistica della kermesse e presidente dell’associazione Rinascenza, dopo aver ringraziato i membri del direttivo e i collaboratori dell’associazione, gli sponsor, i tecnici luce e suoni Ernesto Ottavi con la Tecno Elettro e Graziano Martella, i fotografi Federico Del Zompo e Peppe Di Caro, ha dato appuntamento al periodo natalizio per il primo evento dell’ottava edizione di In Art.