ANCONA – Si è svolta oggi, 4 agosto, la “Presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche” alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e del Vicepresidente Antonio Tajani. Tra i presenti, anche il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo, che ha espresso piena soddisfazione per l’istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) per la Regione Marche.

“Si tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo economico di San Benedetto del Tronto. La ZES rappresenta un’opportunità per attrarre investimenti, creare nuova occupazione e valorizzare il tessuto produttivo della nostra città. Ringrazio il Governo per l’attenzione dimostrata verso la nostra Regione e l’On. Battistoni per il suo contributo, auspico che questo strumento possa essere attivato nel più breve tempo possibile, con criteri chiari ed efficaci. Ora tocca a noi cogliere questa opportunità con progettualità e visione” ha dichiarato il sindaco.