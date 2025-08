SAN BENEDETTO – Si fa sentire l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, che cerca di rassicurare i cittadini dopo i giorni di maltempo che hanno colpito la città, creando non pochi disagi.

Quest’ultima è stata definita dalla stessa amministrazione come sicura, pienamente operativa e pronta ad accogliere tutti con la consueta ospitalità. Gli episodi sono stati gestiti con prontezza ed efficacia da parte della Protezione Civile, in coordinamento con le Forze dell’Ordine e il personale tecnico comunale. Non sono stati registrati danni strutturali significativi né criticità persistenti in alcuna zona della città. Le spiagge, gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive e le attività commerciali sono regolarmente aperte. Gli eventi estivi in programma si svolgeranno regolarmente, salvo aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati.

Il Comune dichiara di continuare a seguire la situazione metereologica nell’ottica di garantire la massima sicurezza per residenti e turisti.