Grottammare – Firmata dal sindaco Alessandro Rocchi l’ordinanza per il Diffusioni Festival a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Di seguito il comunicato stampa del Comune di Grottammare:

In occasione del Diffusioni Festival, evento di forte richiamo, in programma alla Terrazza sul mare da domani, 5 agosto, a giovedì 7 agosto, il sindaco Alessandro Rocchi ha firmato un’ordinanza a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Il documento dispone che, nel periodo della manifestazione, dalle ore 18 alle 3 del giorno successivo, sia vietata la vendita, la somministrazione e l’uso di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche comprese tra il ponte sul Tesino (sud), linea ferroviaria (ovest), incrocio Lungomare–via Ballestra (nord), inclusi gli stabilimenti balneari presenti nella zona. Le bevande dovranno essere servite solo in bicchieri di carta o plastica, con versamento diretto da parte dell’esercente. Il divieto non si applica alle aree esterne di locali legittimamente autorizzati con occupazione di suolo pubblico.

Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sanzioni da 50 a 500 € per la somministrazione non conforme e da 25 a 250 euro per l’uso di contenitori vietati.