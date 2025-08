SAN BENEDETTO – Fino al 30 settembre 2025, sarà possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico a sostegno del pagamento del canone di locazione riferito all’anno 2025.

DESTINATARI

Possono accedere al beneficio i cittadini residenti a San Benedetto del Tronto che:

– Abbiano un contratto di affitto regolarmente registrato per un’abitazione di tipo civile;

– Abbiano un ISEE ordinario o corrente non superiore a € 14.000,00;

– Non beneficino di altri contributi pubblici per l’affitto riferiti allo stesso periodo e allo stesso immobile.

Il contributo sarà calcolato in proporzione al punteggio ottenuto sulla base dell’ISEE e dell’importo del canone mensile.

In caso di parità di punteggio, si darà priorità alla data e ora di protocollazione. I contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili e corrisposti in un’unica soluzione entro il

2025, esclusivamente su IBAN intestato al richiedente (non carte prepagate o libretti postali).

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

È attivo un punto informativo presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30.

Il servizio sarà sospeso dall’11 al 14 agosto 2025.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali ai numeri: 0735/794482 – 794259 – 794516